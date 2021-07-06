Главное
Все новости
Как не попасть на удочку мошенников
6 июля 2021, 07:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мошенники сегодня придумывают всё более изощрённые методы, чтобы обмануть граждан и украсть их честно заработанные деньги. Лишиться кровных можно в интернете, во время разговора по телефону и даже просто на улице.
Сюжет
Владивосток
Чтобы не стать жертвой мошенников нужно соблюдать ряд мер безопасности:
Фото: ИК "Золотой Рог"
Материалы по теме
Старая песня на новый лад: приморцев предупреждают о новых схемах мошенничества
В России выявили новую схему мошенничества
Схема рабочая: Жителя Уссурийска поймали на QIWI-мошенничестве
#Новости
#Полиция
#Мошенник
#Владивосток
#Телефонные мошенники
#Мошенничество
#Приморский край
#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56