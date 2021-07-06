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Как не попасть на удочку мошенников

6 июля 2021, 07:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мошенники сегодня придумывают всё более изощрённые методы, чтобы обмануть граждан и украсть их честно заработанные деньги. Лишиться кровных можно в интернете, во время разговора по телефону и даже просто на улице.
#Новости#Полиция#Мошенник#Владивосток#Телефонные мошенники#Мошенничество#Приморский край#Общество
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