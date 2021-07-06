Первый рубеж: Участковые Владивостока берегут горожан от мошенников

Участковый является лицом полиции на определенной территории, поэтому часто люди, столкнувшиеся с проблемой или нарушением закона, звонят в первую очередь ему.
Вот такая работа
С недавних пор участковые еще и информируют население о мошеннических схемах, чтобы предотвратить кражу денег с банковских счетов жителей города. Сами участковые отмечают, что каждое качественно проведенное профилактическое мероприятие — это фактически предотвращенное мошенничество. Человек, осведомленный о преступных схемах, сохранит свои средства и не станет еще одной цифрой в полицейской статистике.
Что касается методов работы мошенников — полиция Владивостока сообщает, что одна только схема с «подставными сотрудниками банков» наносит ущерб жителям региона на сумму от 10 000 000 до 25 000 000 рублей в неделю, и эти деньги люди переводят на чужие счета самостоятельно.
Чаще всего мошенник представляется сотрудником банка, сообщает о незаконном списании средств или оформлении кредита. Потенциальную жертву «забалтывают», разыгрывается «спектакль» с участием нескольких подставных лиц, и она сама переводит средства на якобы «резервный» счет в надежде их защитить. Часто мошенники подменяют номера, и жертва видит на экране своего телефона официальные номера банка.
В чем сложность раскрытия таких преступлений? Нет контакта между злоумышленником и потенциальной жертвой, мошенники часто находятся в других регионах или даже в других странах. Поэтому участковые и другие сотрудники полиции ежедневно проводят работы по профилактике таких преступлений.
Тяжелые трудовые будни
Участковые периодически проводят профилактические рейды, ходят по домам, раздают гражданам листовки и предупреждают о мошеннических схемах, которые действуют во Владивостоке. В своей ежедневной работе они общаются с гражданами и рассказывают им о рисках быть обманутыми, чтобы предупредить мошеннические действия. Периодически МВД печатает предупреждения о мошенничестве на оборотной стороне квитанции об оплате услуг.
В целях правового информирования приморцев и предупреждения имущественных преступлений сотрудники полиции проводят целый комплекс профилактических мероприятий под названием «Предупрежден — значит вооружен!».
Сами участковые, принимающие участие в акции, отмечают, что главная цель этой работы — оповещение людей о преступных действиях с применением так называемой «социальной инженерии».
Полицейские особенно подчеркивают, что с каждым годом методы кражи денег с карт становятся все более изощренными, а мошенники используют самые современные технические средства вплоть до имитации звуков офиса на фоне звонка и подделки телефонного номера.
Участковые при обходе вверенного им района информируют людей об основных правилах поведения при разговоре с телефонными мошенниками. Приводя настоящие случаи из жизни, они дают практические рекомендации, как уберечь себя и своих близких от действий преступников.
Плачевная статистика
Сотрудники полиции отмечают, что только за прошедшие выходные жертвами телефонных мошенников стали 12 жителей города Владивостока, которые перевели собственные денежные средства незнакомцам на сумму около 3 миллионов рублей.
В правоохранительных органах практически ежедневно фиксируются обращения граждан, которые потеряли крупные суммы денежных средств из-за того, что поверили телефонным мошенникам. Хотя практически всегда злоумышленники используют очень похожую схему обмана.
Например, случай с 32-летним жителем Владивостока. Мужчина ответил на телефонный звонок незнакомцу, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с карты заявителя пытаются списать несколько тысяч рублей.
Для защиты денег псевдосотрудник предложил перевести их на резервный счет. Получив отказ, звонивший переключил телефон на другую линию. И теперь с потерпевшим разговаривал уже другой мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, и настаивал, что ему необходимо перевести деньги на «резервный» счет.
Следуя инструкциям злоумышленника, молодой человек обратился в отделение банка, где оформил кредит на сумму 1 миллион рублей, после чего прошел к ближайшему банкомату и перевел на продиктованные счета всю кредитную сумму. Лишь через некоторое время он осознал, что стал жертвой телефонных мошенников.
Полицейские напоминают, что пострадать от действий телефонных мошенников может каждый. Однако обезопасить себя очень просто, если соблюдать элементарные правила.
Андрей ГОЛУБЬ