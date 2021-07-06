Первый рубеж: Участковые Владивостока берегут горожан от мошенников

С недавних пор участковые еще и информируют население о мошеннических схемах, чтобы предотвратить кражу денег с банковских счетов жителей города. Сами участковые отмечают, что каждое качественно проведенное профилактическое мероприятие — это фактически предотвращенное мошенничество. Человек, осведомленный о преступных схемах, сохранит свои средства и не станет еще одной цифрой в полицейской статистике.