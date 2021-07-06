Приморских предпринимателей-инноваторов поддержат конкурсом

В прошлом году победу одержали десять компаний с их инновационными наработками. Одним из самых запоминающихся оказался проект «Атлантис». Был найден способ, как при помощи гибких оболочек и подводной робототехники повысить эффективность подъема затонувший кораблей со дна. Другой проект использовал в своей работе искусственный интеллект «Айгер». С его помощью конструировать продающие сайты могут даже те бизнесмены, что крайне далеки от интернет-маркетинга.