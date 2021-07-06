Санавиация Приморского края спасла 145 жизней всего за полгода

За первые 6 месяцев 2021 года вертолеты санитарной авиации Приморья совершили 133 вылета и эвакуировали по воздуху 145 человек. Пациентов забирали не только из больших городов, но и из отдаленных населенных пунктов.

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