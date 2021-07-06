Застроить нельзя помиловать

Должное внимание в новом плане уделено благоустройству. Пожалуй, самым заметным проектом в этой сфере является Нагорный парк. В начале июля состоялся запуск его первой очереди. Пока что это единственный подобный объект во Владивостоке. Формально, в городе хоть и есть парки — например, Покровский парк, парк Минного городка — до благоустроенных территорий, где можно комфортно провести время всей семьёй, им очень далеко.