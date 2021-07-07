17-й шахматный фестиваль «Город у моря» пройдёт во Владивостоке

Этап детского кубка России стартует 10 июля, но также в рамках фестиваля пройдёт открытый турнир для взрослых и, впервые за время проведения мероприятия, этап Рапид гран-при России по шахматам среди мужчин и женщин. Принять участие в любом из турниров могут все желающие шахматисты. Победители получат денежный приз.