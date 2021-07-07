Что производим: В каком состоянии находится промышленность Приморского края

«Это будет самый крупный комплекс Восточной Сибири и Дальнего Востока, который будет производить до 75 тысяч тонн мяса в год. Речь о 1400 рабочих местах только на этом комплексе. В целом Приморье будет давать около 120 тысяч тонн мяса. Это возможность не только закрыть потребность жителей нашего края в мясе, но и поставок в другие регионы и на экспорт. Конечно же, для этого необходимо провести большую работу, ведь край еще не сталкивался с такими объемами. Мы приняли решение направить денежные средства на ремонт подъездных дорог, в частности, Михайловка–Турий Рог», — сказал губернатор Олег Кожемяко по итогам совещания по запуску проекта.