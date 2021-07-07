Что производим: В каком состоянии находится промышленность Приморского края

Основные отрасли промышленности в Приморье — это добыча топливно- энергетических полезных ископаемых, химическое производство, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство транспортных средств и оборудования, обработка древесины и производство изделий из дерева.
Коронакризис
Минувший 2020 год стал непростым для всех сфер экономики, промышленность не стала исключением. Вследствие коронавирусных ограничений промышленное производство сократилось на 20,6% по сравнению с 2019 годом.
«Наибольший спад показали обрабатывающие производства — на 28.3% к 2019 году. На общий спад в обрабатывающих отраслях повлияло сокращение в следующих производствах: прочих транспортных средств и оборудования — в 2,6 раза, электрического оборудования, ремонт и монтаж машин и оборудования — в 2,5 раза, бумаги и бумажных изделий — на 24.2%, обработка древесины и производство изделий из дерева — на 18.5%», — следует из сообщения Приморскстата.
В производстве пищевых продуктов произошло сокращение выпуска продукции на 3,6%. Практически отсутствовало производство растительного масла, производство крупы сократилось в 2,5 раза, молочной продукции — на 9,2%. Из молочной продукции сильнее всего «пострадало» сливочное масло. Объёмы его производства снизились более чем в четыре раза. Также заметно упали масштабы выпуска мороженого, сыров и творога.
Производство хлеба осталось почти на прежнем уровне, а вот кондитерских изделий начали выпускать на 2,6% меньше.
Неожиданно стали больше производить консервов — овощных и рыбных. Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных произведено больше в 1,7 раза, чем в 2019 году.
Заметно пострадал сырьевой сектор, объёмы производства снизились на 4%.
Но были в 2020 году отрасли, которые, наоборот, продемонстрировали рост — это водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений. Одновременно отмечено увеличение промышленного производства готовых металлических изделий (на 25,2%), металлургических (на 17,6%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 15,6%). Также в крае стало производиться больше напитков (на 10,7%), мебели (на 6,2%), химических веществ и химических продуктов (на 5,5%).
Спустя год промышленное производство края вышло на положительные показатели: прирост первых четырёх месяцев 2021-го составил 7,5%. Роста удалось достигнуть благодаря наращиванию объемов в обрабатывающих отраслях и электроэнергетике.
Так, обрабатывающие отрасли по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год увеличили производство на 10%. Однако в производстве бумаги и бумажных изделий, химических веществ и химических продуктов, готовых металлических изделий, электрического оборудования, автотранспортных средств отмечен спад.
«Увеличилось производство следующих видов продукции: блоков сборных строительных (на 26.6%), товарного бетона и растворов строительных (на 23.9% и 36.1%, соответственно), блоков оконных (на 22.3%) и дверных пластмассовых (на 6.5%), дверей, их коробок и порогов деревянных (на 20.6%), шпона для фанеры (на 5.7%) и других видов», — следует из данных Приморскстата.
Вертолёты и рыба
Какие же предприятия можно назвать локомотивами промышленности Приморья? Регион сложно отнести к промышленным столицам, однако и здесь имеются достаточно успешные предприятия с интересной историей.
Одно из них — «Приморскуголь». Оно относится к ведущим угледобывающим объединениям всего Дальнего Востока. Предприятие действует с 1943 года, оно было создано на базе нескольких угледобывающих компаний региона.
В состав ООО «Приморскуголь» входят разрезоуправление «Новошахтинское» и производственная единица «Артемовское Ремонтно-Монтажное Управление». К основным направлениям деятельности компании относятся добыча угля, его дробление и сортировка, отгрузка потребителям.
«„Приморскуголь“ входит в список 25-ти предприятий региона, добившихся наиболее эффективной динамики бизнеса. При включении предприятий в ТОП-25 учитываются показатели годовой отчетности (рентабельность, динамика выручки от продаж, величина чистой прибыли), отсутствие задолженности по уплате налогов, уровень средней заработной платы к отраслевому уровню и отсутствие задолженности по ее выплате, социальный пакет работника, охрана труда, участие в социальных проектах Приморского края», — сообщили в компании.
В июне коллектив бригады экскаватора Komatsu PC3000 № 9 разрезоуправления «Новошахтинское» достиг мирового рекорда. За месяц производительность 15-кубового экскаватора составила 823 тысячи кубических метров горной массы. Такой показатель является наивысшим достижением для экскаватора данного класса.
Ещё одно значимое для региона предприятие — дальневосточный завод «Звезда». Это ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке, специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных ракетоносцев. Основная задача завода — поддержание боеготовности кораблей Тихоокеанского флота.
Решение о строительстве предприятия приняли в 1945 году. А 3 декабря 1954 начал работу первый производственный цех. Сначала на заводе занимались ремонтом гражданских и вспомогательных военных судов. С 1957 года там начинают ремонтировать и переоборудовать подводные лодки, сперва дизельные, а с 1962 года — и атомные. С 1989 года там утилизируют атомные подводные лодки.
Сейчас на ДВЗ идёт масштабная программа модернизации, рассчитанная на период до 2022 года. Стоимость проекта оценивается в 41 миллиард рублей.
Одним из самых значимых в масштабе страны является Арсеньевская авиационная компания «Прогресс». Там выпускают ударно-разведывательные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», а также готовятся к старту серийного производства средних гражданских многоцелевых вертолётов Ка-62 и Ка-52К «Катран» — боевого разведывательно-ударного вертолета палубного базирования.
«Аллигатор» предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Также вертолёт может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание на взаимодействующие вертолеты и командные пункты сухопутных войск, способен обеспечивать огневую поддержку десанта, производить патрулирование и сопровождение военных колонн.
На аппарате установлены устройства снижения заметности, система радиоэлектронной защиты и средства активного противодействия. Высокую защищенность экипажа обеспечивают современные автоматизированные системы.
Готовящиеся к серийному выпуску Ка-62 оснащён двумя турбовальными двигателями Ardiden 3G мощностью 1 776 лошадиных сил.
Вертолёт построен по одновинтовой схеме с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения. Имеет пятилопастной несущий винт, второй контур гидросистемы, колесное шасси повышенной энергоемкости, усиленную конструкцию фюзеляжа и узлов крепления основных агрегатов и амортизационные кресла для экипажа и пассажиров. Лопасти винтов и планера более чем на 50% будут выполнены из полимерных композиционных материалов.
Вертолёт предназначен для транспортировки грузов, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, он может использоваться в нефтегазовой области, для спасательных операций и корпоративных нужд.
Говоря о промышленности в Приморье, нельзя не упомянуть рыбодобывающую отрасль. Важным предприятием в этой сфере в Приморье является «Доброфлот». Предприятие начало свою историю в 1911 году — именно тогда в бухте Тафуин залива Петра Великого князь Николай Николаевич Шаховский построил первый краборыбоконсервный завод.
«Производство тогда состояло из деревянного цеха-сарая, окруженного хозяйственными постройками, и нескольких парусных шаланд, осуществлявших прибрежный промысел. Добытый краб закатывался в железные банки и экспортировался в Англию, Японию и Америку», — рассказали в компании.
1925 году предприятие входит в состав «Дальгосрыбтреста». В этот период расширяется список объектов промысла. В него уже входят сельдь иваси, сардина, корюшка, камбала, бычок, минтай, краб. Также растут объёмы добычи, увеличивается группировка судов.
Свой вклад предприятие внесло и в победу в Великой Отечественной войне. В те годы вся продукция заводов поставлялась на фронт.
Послевоенные годы становятся периодом стремительного развития предприятия. Строятся новые мощные дизельные суда, капитаны-тафуинцы первыми в истории внедряют в постоянную практику методы экспедиционного лова, которые сейчас активно используются рыбаками всего мира. Кроме того, предприятие получает собственный судоремонтный завод, нынешний Ливадийский ремонтно-судостроительный завод.
В 50-60 годы на предприятии приступают к вылову сайры и скумбрии. И к 80-м годам оно становится крупнейшим рыбоконсервным производством Дальнего Востока.
Двухтысячные стали новым этапом в жизни компании. Непростой 2020-й год группа компаний закрыла с 30% приростом экспортных продаж в натуральном выражении, отгрузив 14,5 тыс. тонн на сумму 1,5 млрд руб. рыбы и рыбной продукции. Основной объем поставок — это минтай.
«Объемы российского минтая, которые ранее предназначались на экспорт для переработки в Китае, в связи с распространением коронавируса сегодня имеют проблемы с выгрузкой и переработкой на территории этой страны, — сообщил управляющий группой компаний „Доброфлот“ Александр Ефремов. — У нас же очень своевременно запущен завод по переработке минтая непосредственно на российском берегу».
К ключевым рыбоперерабатывающим предприятиям Приморья стоит отнести и завод «Русский минтай», входящий в группу «Русская рыбопромышленная компания». Предприятие запустили только в 2020 году, но оно уже показывает внушительные результаты.
Производительность завода — 155 тонн готовой продукции в сутки. Там выпускают замороженное филе минтая, фарш, стейки, рыбную муку. Предусмотрены возможности переработки и другой белой рыбы.
На предприятии установлено оборудование ведущих производителей, до последнего времени подобная техника на Дальнем Востоке не применялась. В частности, в технологический комплекс завода входит уникальная передовая филетировочная машина Baader 588. Она предназначена для обработки малых и средних рыб.
В марте РРПК заявила о расширении производства.
«Русская Рыбопромышленная Компания — флагман развития глубокой переработки рыбопродукции на территории страны. На решение этой задачи направлена стратегия развития компании, которую РРПК реализует с 2014 года — через модернизацию и обновление флота и развитие берегового производства», — отметил генеральный директор завода «Русский минтай» Михаил Дегтяренко.
Важная задача, которую решает предприятие, — это уход от сырьевого экспорта. Закрытие границ с Китаем в декабре из-за пандемии коронавируса сильно ударило по всей отрасли. Развитие переработки в России позволит избавиться от таких проблем в будущем.
Однако Приморье интересно не только действующими производствами, но и теми, которые только готовятся к запуску. В сентябре в регионе начнёт работу агропромышленный комплекс по выпуску свинины. Мощность предприятия составит 75 тысяч тонн мяса в год.
Основные производственные мощности, а это несколько свинокомплексов, комбикормовый завод, племенная ферма, готовы на 93-99%. Часть объектов уже работают. На предприятии трудятся более 600 человек. На начало июня численность поголовья составила более 48 тысяч свиней. План на 2021 год — 189 217 голов. Производство мяса запланировано на третью декаду августа текущего года, к концу 2021 года планируется произвести более 8 тысяч тонн мяса. Общий объем инвестиций — более 43 миллиардов рублей, из которых более 31 миллиарда уже вложены.
«Это будет самый крупный комплекс Восточной Сибири и Дальнего Востока, который будет производить до 75 тысяч тонн мяса в год. Речь о 1400 рабочих местах только на этом комплексе. В целом Приморье будет давать около 120 тысяч тонн мяса. Это возможность не только закрыть потребность жителей нашего края в мясе, но и поставок в другие регионы и на экспорт. Конечно же, для этого необходимо провести большую работу, ведь край еще не сталкивался с такими объемами. Мы приняли решение направить денежные средства на ремонт подъездных дорог, в частности, Михайловка–Турий Рог», — сказал губернатор Олег Кожемяко по итогам совещания по запуску проекта.
Анна САТИМОВА