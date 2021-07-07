Новый автобусный маршрут появится во Владивостоке

«Все решения об изменении маршрутной сети принимаются только после изучения пассажиропотока и пожеланий горожан. В наше управление обращались пассажиры с просьбой пустить автобус до поликлиники № 6. На данный момент ближайшая остановка находится в 300 метрах от медицинского учреждения, по пути приходится идти в подъем либо преодолевать несколько лестниц — для людей старшего возраста это, конечно, тяжело. А учитывая, что на базе данной поликлиники открыт амбулаторно-инфекционный центр и поток пациентов увеличился в разы, вопрос введения здесь маршрута общественного транспорта особенно актуален», — рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов.