С аттестатом — за удачей

Самые востребованные
По программам среднего профессионального образования краевые колледжи предлагают поступающим 7 315 бюджетных мест: 6 740 — по очной форме обучения, 560 — по заочной и 15 — по очно-заочной. При этом наибольшее количество бюджетных мест выделено по направлениям: «Сервис и туризм» — 1 120, «Техника и технологии наземного транспорта» — 1 115, «Машиностроение» — 490, «Экономика и управление» — 465, «Техника и технологии строительства» — 455, «Информатика и вычислительная техника» — 435.
Направление информационных технологий сегодня, пожалуй, есть в каждом крупном краевом колледже, расположенном во Владивостоке, Артёме или Находке. С учётом популярности IT-специальностей, именно на них обычно наиболее высокий конкурс.
Так, в приёмной комиссии Владивостокского судостроительного колледжа корреспонденту «Золотого Рога» рассказали, что к 1 июля на «Сетевое администрирование» подано уже 35 заявлений на 30 бюджетных мест, а по направлению программирования набралось 60 заявлений на 50 мест. Срок подачи заявления не имеет значения, в итоге будет конкурс аттестатов — на компьютерные направления он стабильно в течение нескольких лет предполагает средний балл не менее 4,5. Не прошедшим конкурс на бюджетные места предоставят возможность учиться на договорной основе — такой принцип действует во всех средних специальных учебных заведениях.
Также во Владивостокском судостроительном колледже теперь можно получить профессию учителя начальных классов или воспитателя дошкольного учреждения — учебное заведение вобрало в себя бывший колледж ДВФУ, расположенный неподалёку на улице Спиридонова. К началу июля желающие стать педагогами подали заявления примерно на половину плановой отметки — в группах будет по 25 человек.
Специальности направления гостиничного дела и туризма также популярны на рынке образовательных услуг. Здесь пальму первенства удерживает колледж сервиса и дизайна ВГУЭС — исторически так сложилось, что этот вуз готовил первых специалистов для сферы сервиса, ещё до того, как индустрия гостеприимства стала ключевой отраслью экономики. Конкурс высок — абитуриенты, желающие поступить на бюджетные места, должны иметь средний балл аттестата не менее 4,2.
Высокий балл аттестата требуется также для поступления в учебные заведения медицинского профиля — например, во Владивостокском базовом медицинском колледже при 155 бюджетных местах конкурс выдержат обладатели аттестатов с баллом не ниже 4,5.
Особняком стоят творческие колледжи — как правило, в них главным условием является творческий конкурс, и все абитуриенты знают об этом. Поступающие на музыкальные специальности в профильные колледжи исполняют несколько произведений разного жанра, абитуриенты художественного колледжа сдают испытания по рисунку, живописи и композиции.
Копия или оригинал
Каждая образовательная организация обязана ознакомить поступающего или его родителей со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими порядок предоставления образовательных услуг, права и обязанности обучающихся. Как правило, каждый колледж размещает такую информацию на своём официальном сайте и на информационных стендах в самом учреждении.
Кроме того, в период приёма документов приёмные комиссии ежедневно размещают на сайтах и стендах сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности и профессии.
Традиционно, абитуриенты приносят в приёмную комиссию копии своих аттестатов. Если копию поступающий предъявляет одновременно с оригиналом документа об образовании, сотрудник приёмной комиссии сам заверяет её. Но вот без предъявления оригинала аттестата его незаверенная копия не будет принята к рассмотрению.
До 15 августа поступающие вольны выбирать, куда нести оригиналы документов, а после этой даты поле возможностей сужается: документы продолжат принимать только при наличии свободных мест, а на востребованные направления их обычно в августе уже нет. Впрочем, по некоторым направлениям зачисление происходит вплоть до конца ноября.
Достижения имеют значение
Если абитуриенты подают намного больше заявлений, чем выделено бюджетных мест в колледже, образовательная организация осуществляет приём с учётом дополнительных документов, предоставленных поступающими. В расчёт принимается всё: результаты творческих конкурсов и предметных олимпиад, участие в мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности. Имеет значение наличие у поступающего статуса победителя или призёра чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Преимущества при поступлении при прочих равных есть у победителей и призёров чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией «WorldSkills International». Порядок учёта результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении каждая образовательная организация утверждает в правилах приёма самостоятельно.
Читаем отзывы
Мотивация — ключевой фактор успешного образования и залог того, что молодой человек не разочаруется в выборе. Для кого-то определяющее значение при выборе профессии имеют семейные традиции, для кого-то — престиж или возможность хорошего заработка впоследствии. В каждом колледже в течение всего учебного года ведут профориентационную работу, приглашая школьников, рассказывая и показывая им «товар лицом». Дополнением к официальной агитации могут стать отзывы тех, кто уже учится или уже отучился в том или ином колледже. Очень многие оставляют подробные комментарии о местах своей учёбы. Насколько можно доверять этим мнениям, каждый решает сам.
«Хорошее учебное заведение. Постоянный преподавательский состав, профессионалы своего дела, большинство с опытом работы по специальности. Небольшая численность обучающихся, около 600 человек. Чистота и порядок в помещениях, ученики на виду у кураторов и педагогов. Новая материально-учебная база, востребованные профессии», — такой отзыв о Региональном техническом колледже оставил житель Владивостока Константин Беленов.
«Лучший колледж из всех мною выбранных. Советую туда поступать тем, кто хочет быть настоящим профессионалом в своей профессии», — так охарактеризовала место своей учёбы студентка Колледжа технологий и сервиса Юлия Герасимова.
Иногда отзывы оставляют и сами преподаватели. Например, сотрудница Морского колледжа Татьяна Ризоль поделилась таким мнением: «Очень хороший колледж для молодых ребят, кто хочет получить морскую профессию. Я там работаю». Согласитесь, доверие к учебному заведению после прочтения мнений из первых уст только повышается.
Наталья БАРАНОВА