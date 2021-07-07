Вальс с другом человека

— Конечно, мы в большинстве своём проводим такие мероприятия, чтобы люди могли получить здесь консультацию по выращиванию и содержанию собаки. В том числе и редких пород — у нас их 120 сейчас, это невозможно почерпнуть из интернета или где-то прочитать, надо обязательно прийти к человеку, который обладает опытом содержания редких пород собак. Для этого мы приглашаем специалистов и из России, и из других стран.