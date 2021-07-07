Всем миром: Для семей с детьми в Приморье предусмотрено 27 мер поддержки

Помощь приморским семьям идет по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Только за первые полгода улучшить свое положение смогли порядка 28 тысяч семей.
И это все о ней
Если разбираться в том, что такое национальный проект «Демография», то все очень просто. Это комплекс мер, направленных на снижение смертности и увеличение рождаемости и продолжительности жизни. Иначе говоря, это та программа действий, с помощью которой государство планирует добиться поставленных целей. Это и финансовая поддержка семей при рождении детей, и содействие занятости молодых матерей, и укрепление общественного здоровья, и повышение спортивной активности населения. Собственно, это и есть направления деятельности власти, которые в совокупности формируют национальный проект «Демография».
Завершить «демографическую перестройку» страна должна к 2024 году. Через пять лет должен быть сформирован «механизм финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей», — гласит паспорт проекта.
Как у нас?
Если рассматривать исключительно те меры поддержки, которые действуют в регионе как часть нацпроекта, то к ним относятся:
— Ежемесячная и единовременная выплаты на первого ребенка;
— Краевая доплата молодым мамам первенца;
— Ежемесячная выплата на третьего (последующего) ребенка;
— Региональный материнский капитал на второго и третьего (последующего) ребенка;
— Выплаты на жилье семьям с тройнями и многодетным.
«И это только в рамках регионального проекта. А всего в Приморье действуют 27 мер социальной поддержки семей с детьми. Сейчас меры социальной поддержки получают около 90 тысяч семей. Здесь и ежемесячные выплаты семьям с низким достатком, и многочисленные компенсации расходов на проезд, ЖКУ и прочие», — напомнила заместитель регионального министра труда и социальной политики Наталья Лунь.
Все на пользу!
Предусмотренные в регионе меры поддержки работают на пользу семейному бюджету.
«Конечно, жизнь в деревне намного дешевле, чем в городе, но все же. Детям нужна одежда, нужны игрушки, книги — да очень и очень многое. Любая мать может подробно рассказать, на что уходят деньги. У нас семья многодетная, кое-что осталось от старших детей, но все же какие-то вещи приобретать приходится, и меры социальной поддержки для нас крайне важны», — рассказывает многодетная мама Екатерина Легостаева.
Одними из наиболее благодарных получателей мер поддержки являются многодетные семьи. Для них любая помощь от государства является актуальной и востребованной.
«Чтобы растить, воспитывать, развивать ребенка сегодня нужно много средств. Даже если в семье один или два ребенка, родителям приходится много трудиться, чтобы обеспечивать их потребности. А если это многодетная семья, в которой мама, как правило, не работает, поскольку занимается детьми? Конечно, такие семьи особенно нуждаются в поддержке», — говорит Дарья Чеботарева.
Кстати, кроме мер поддержки семей, министерство здравоохранения Приморья направило 39 миллионов на выполнение циклов ЭКО. Со стороны регионального минобразования более 2 миллионов рублей израсходовано на поддержку студенческих семей.
Информацию о всех мерах социальной поддержки, действующих в Приморье, можно найти в Социальном справочнике. А специальный сервис — «Интерактивный консультант» — в режиме онлайн поможет узнать о том, какие выплаты положены в каждом отдельном случае.
Напомним, что поддержка семей в Приморье идет в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере социальной защиты населения.
Юрий РОГОВ