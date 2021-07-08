Горячая линия по вопросам введения ГОСТа на автомобили заработала в Приморье

«Одно из самых важных нововведений — необходимость предоставлять транспортное средство на реальную проверку в испытательную лабораторию. В ней будут проверять безопасность конструкции — это внешняя целостность автомобиля, а также узлы и агрегаты транспортного средства. После чего данные о проверке заносятся в протокол технической экспертизы для дальнейшей выдачи электронного сертификата о безопасности конструкции транспортного средства. Его, в свою очередь, выдадут только в том случае, если выполнены все требования безопасности», — рассказали специалисты.