Нет опыта - не проблема: молодые специалисты могут найти в Приморье работу по специальности благодаря уникальному конкурсу

По словам главы приморского департамента по делам молодёжи Елены Томчук, механизм участия в конкурсе прост – сначала молодой специалист знакомится со списком из 100 вакансий в 31 приморской компании.
«На нашем конкурсе молодые специалисты – это люди до 35 лет включительно, которые получили высшее или среднее специальное образование в 2021 году либо в предыдущие 3 года», - объяснила Елена Томчук.
Выбрав интересующую должность, конкурсант собирает пакет документов и отправляет его в комиссию в период с 6 июля по 2 августа 2021 года.
Там заявку рассматривают и, если она проходит конкурсный отбор, конкурсанту помогают выйти на связь с той фирмой, где он хотел бы работать. Представители компании связываются с претендентом, приглашают на собеседование и, если всё проходит успешно, трудоустраивает.
Отсутствие опыта у недавних выпускников - не проблема. Все участвующие в конкурсе фирмы обязуются приставить к молодому специалисту старших товарищей по цеху, чтобы те обучили начинающих сотрудников прямо в процессе работы.
Кроме этого, в первый год работы на новом месте молодой специалист может рассчитывать на разноплановую поддержку властей Приморья. Первая составляющая помощи от правительства - прибавка к зарплате.
«Ежемесячная выплата составит 12 000, если новое место работы совпадает с местом жительства и 22 000, если для работы потребуется переехать в другой населённый пункт Приморского края для работы», - отметила глава краевого департмаента по делам молодёжи.
Также победитель конкурса получит возможность встречаться с представителями приморского правительства и обсуждать с ними важные для него как для молодого специалиста вопросы.
Конкурс вакансий для молодых специалистов – уникальное мероприятие, не проводимое ни в одном субъекте РФ за исключением Приморского края.
Первый раз этот конкурс состоялся в 2020 году и, хотя некоторые аспекты пришлось подправить, в целом проба пера удалась – ни один из трудоустроенных тогда специалистов не высказал желание уйти с работы после того, как перестанут поступать дополнительные выплаты из бюджета региона.
Один из прошлогодних победителей – инженер службы линий 2-ой категории «Приморских электросетей» Дмитрий Шепелев. Этот уроженец Якутска в своё время оказался в Приморье для учёбы, но после окончания Дальрыбвтуза не смог найти работу.
«Я закончил ВУЗ в июле и начал искать работу по своей специальности, что было очень сложно – почти везде требуется опыт работы», - рассказал Дмитрий.
Молодой человек подумывал о возвращении в Якутию, но решил принять участие в конкурсе, узнав в соцсетях о его проведении. Дмитрий подал заявление и получил отклик - его пригласили на онлайн собеседование.
С этим этапом конкурсант справился успешно и чуть позже пришёл в «Приморские электросети» на очную беседу, по итогам которой был принят на работу.
«Ко мне приставили ведущего инженера, начальника службы линий, которые мне объясняли всё. Не было с их стороны недоверия – они понимали, что я без опыта, но меня можно обучить и я буду хорошим специалистом», - описал молодой специалист первые недели работы.
Серьёзным подспорьем оказалась и финансовая поддержка властей. Получаемую в первый год работы выплату Дмитрий использует для оплаты съёма квартиры. В дальнейшем помощь уже не потребуется – карьера пойдёт в гору, а вместе с ней и зарплата.
Сейчас Дмитрий, по его собственным словам, мотивируют свою невесту к участию в конкурсе. Одногруппники, молодого человека тоже планируют подать документы, как только вернутся из армии.
«Молодым специалистам, недавно получившим образование, этот конкурс очень поможет с карьерным ростом и развитием», - отметил Дмитрий Шепелев, призывая недавних выпускников участвовать в отборе.
Готовность принимать на работу участников конкурса подтверждают и в «Приморских электросетях», где Дмитрий работает.
«Специфика работы в энергетике достаточно сложная и мы заинтересованы в привлечении молодых специалистов, которые хотят развиваться именно в этой отрасли», - рассказала специалист предприятия по связям с общественностью Евгения Левада.
Она добавила, что для попадания на работу в «Приморские электросети» молодой специалист должен обладать нужными теоритическими знаниями. Подкованность соискателя сотрудники предприятия выявляют в ходе собеседования.
В 2021 году «Приморские электросети» готовы в рамках конкурса принять на работу 5 молодых специалистов, большая часть доступных вакансий - инженерные специальности.