Правительство: новые утилизационные комплексы в Приморье будут максимально экологичны

«По современным требованиям такие объекты, если они не оснащены мощностями для сортировки отходов, надежной защитой от выбросов, очисткой сточных вод, просто не будут допущены к эксплуатации. При проектировании полигонов в техническом задании обязательно указывается необходимость применения современных технологий», — рассказала зампред.