Приморье нанесли на «Гастрономическую карту России»

Съемки фильма «Вкус Дальнего Востока» проходили в мае 2021 года во время VII Тихоокеанского туристского форума проектно-учебной лаборатории «Вкус Дальнего Востока». За время мероприятия было приготовлено более 50 разнообразных блюд: от стритфуда до высшей кухни.