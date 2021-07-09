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Приморье нанесли на «Гастрономическую карту России»

9 июля 2021, 04:07
Фото: pxhere.com
В Приморье представили фильм о кухне Дальнего Востока. В ленте рассказали об особенностях региональной гастрономии и показали где в крае можно попробовать дальневосточную кухню.

Екатерина Шаповалова Автор-методист и глава проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова, под эгидой которого и состоялось мероприятие, рассказала, что основная цель — создать контент для особого мобильного приложения. Его выход назначен на 2021 год.

Съемки фильма «Вкус Дальнего Востока» проходили в мае 2021 года во время VII Тихоокеанского туристского форума проектно-учебной лаборатории «Вкус Дальнего Востока». За время мероприятия было приготовлено более 50 разнообразных блюд: от стритфуда до высшей кухни.

Задачей «Гастрономической карты России» является показать туристу, где можно попробовать что-то новое, региональное. Сделать так, чтобы не пришлось разыскивать места с такой кухней.

«Это наш первый фильм о том, где попробовать дальневосточные продукты и дальневосточную кухню в Приморском крае», — заявила Екатерина Шаповалова.

В Туристско-информационном центре Приморского края, который и презентовал фильм, рассказали, что участие в съемках фильма принимали местные рестораторы, производители и даже рыбодобывающие и перерабатывающие предприятия.

В «Гастрономическая карта России» Приморье участвует уже второй раз. Благодаря проекту дальневосточная кухня становится популярнее. На проводимых мероприятиях местные повара наглядно демонстрируют местные морепродукты, дары тайги и прочие прелести кухни Дальнего Востока. Яркая и сочная картинка привлекает туристов.

Презентация фильма «Вкус Дальнего Востока» в крае прошла в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере туризма, международных отношений.

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