Приморским семьям предлагают социальное сопровождение

«Надлежащее оформление всех положенных социальных выплат, помощь родителям в поиске работы, в получении профобразования, в том числе на основании социального контракта — все это мы предлагаем семьям, находящимся на социальном сопровождении. Но необходимо, чтобы взрослые люди эту помощь приняли, чтобы также предпринимали какие-либо действия, чтобы вывести свои семьи из кризиса», — рассказала глава ведомства.