Разработана новая программа развития Владивостока до 2050 года

«Мы видим большую перспективу в сотрудничестве с институтами группы ВЭБ.РФ. В ближайшие годы Владивосток должен стал лучше и комфортнее, уже в течение года мы должны показать хорошие, наглядные результаты. Наша команда перенимает лучшие практики России, и мы готовы их внедрять в нашем городе», — отметил и. о. главы Владивостока Константин Шестаков.