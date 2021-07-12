zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июля 2021, 08:12

Published 12 июля 2021, 08:12

Modified 20 августа, 11:08

Updated 20 августа, 11:08

Британский журнал Nature подтвердил безопасность и эффективность вакцины Спутник V

Британский журнал Nature подтвердил безопасность и эффективность вакцины Спутник V

12 июля 2021, 08:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Глава отдела оказания помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка рассказала, сможет ли оценка Спутника V европейским медицинским сообществом повлиять на выбор приморцев и есть ли у этой вакцины преимущество перед двумя другими.

Как отметила эксперт, действие любой вакцины одинаковое, но вакцина «Спутник V» первой вышла в гражданский оборот.

«Первые прививки этой вакциной в Приморье получили медики, тогда поступило 42 комплекта», — рассказала Евгения Шутка.

Повлияет ли европейское признание этой вакцины на выбор приморцев — не известно, но специалист минздрава отметила, что этот препарат уже продемонстрировал свою безопасность и эффективность.

По её словам, регион получает вакцины из федерального центра. Преимущественно для массовой вакцинации поступает препарат «Гам-Ковид-Вак» (международное название «Спутник V»). Вакцина является лекарственным препаратом и окончательное решение о том, какая вакцина подходит пациенту, решает врач.

Стоит также отметить, что Спутник V, доказав свою надежность в России, «облетел» земной шар и получил признание в мире.

На сайте известного британского журнала Nature вышла статья под названием «Mounting evidence suggests Sputnik COVID vaccine is safe and effective», в которой говорится о том, что российская вакцина безопасна и эффективна в борьбе с коронавирусом.

Это может дать иностранцам большее желание привиться российской вакциной, а россиянам — повод гордиться научными достижениями страны.

Российские ученые предоставили все необходимые документы ВОЗ и доказали безопасность Спутника V, на основании чего и были сделаны выводы о вакцине.

Опыт большого количества стран показывает, что препарат с советским именем заслужил доверие высокой эффективностью: сегодня прививку, сделанную в России, используют в 67 государствах, включая Бразилию, Венгрию, Индию и Филиппины.

Отметим, что британский журнал Nature — один из самых старых и авторитетных научных журналов в мире. В нем публикуются исследования естественно-научной тематики, а также научные обзоры, новости и аналитика.

Материалы по теме
Увеличено время работы пунктов вакцинации от коронавируса в ПриморьеПриморские эксперты рассказали как проходит реабилитация после COVID-19В Приморском крае откроют новые пункты вакцинации от COVID-19
#Здоровье и экология#Приморский край#Коронавирус#Владивосток#Новости#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика