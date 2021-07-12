Цены на икру «взлетели» во Владивостоке

Стоит отметить, что два года назад икра во Владивостоке стоила почти в два раза дешевле — килограмм икры горбуши — от 2,2 тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей, кеты — от 3 тысяч до 3,3 тысячи рублей, нерки — от 3,2 тысячи до 4 тысяч рублей.