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Posted 12 июля 2021, 05:49

Published 12 июля 2021, 05:49

Modified 20 августа, 11:08

Updated 20 августа, 11:08

Цены на икру «взлетели» во Владивостоке

Цены на икру «взлетели» во Владивостоке

12 июля 2021, 05:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Продукты
Цена за килограмм красной икры во Владивостоке выросла до девяти тысяч рублей, сообщают РИА Новости. Кроме того, из части магазинов краевого центра продукт вовсе исчез.

Для горожан отсутствие красной икры на прилавках части крупных торговых центров и магазинов Владивостока оказалось полной неожиданностью: покупатели приходили в торговые центры именно за красной икрой и рыбой к Дню рыбака, но в итоге смогли отыскать лишь имитированную красную икру.

«У нас икра была прошлого года, она уже закончилась, свежую икру горбуши ожидаем не раньше сентября, когда завершится лососевая путина», — сообщают продавцы.

Средняя цена килограмма икры нерки в фирменных рыбных магазинах Владивостока — от 5,9 тысячи рублей до 6,5 тысячи рублей, кижуча — 6 тысяч рублей и чавычи -7,5 тысячи рублей.

Цена икры на рынке в Первореченском районе Владивостока оказалась самой высокой. Икра нерки нового улова — от 8,5 тысячи рублей до 9 тысяч рублей, чавычи — 8,5 тысячи рублей, кеты прошлогодней — 4,8 тысячи рублей.

Стоит отметить, что два года назад икра во Владивостоке стоила почти в два раза дешевле — килограмм икры горбуши — от 2,2 тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей, кеты — от 3 тысяч до 3,3 тысячи рублей, нерки — от 3,2 тысячи до 4 тысяч рублей.

Согласно данным Росстата, стоимость килограмма отечественной икры лососевых рыб в России по итогам июня составила 4,84 тысячи рублей. Цены на красную икру за прошлый месяц выросли на 1,2% (в мае икра стоила 4,78 тысячи рублей за килограмм), а за год — на 33,4% (в июне прошлого года цена составляла 3,63 тысячи рублей за килограмм).

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Рыбная продукция#Продукты
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