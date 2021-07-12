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В Приморье обсуждают создание круглогодичных курортов

12 июля 2021, 01:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Развитие туристической инфраструктуры обсуждают в Приморском крае. Среди основных тем повестки — возможности модернизации и совершенствования перспективных инвестиционных площадок, основных мест притяжения туристов и создание круглогодичных курортов.

Развитие туризма обсудили губернатор Олег Кожемяко, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов.

По словам гендиректора «Туризм. РФ», самыми перспективными местами в Приморье для развития туриндустрии являются Лазовский округ, Партизанский и Хасанский районы — эти территории необходимо рассматривать в тесной связи с Находкой.

Большой потенциал есть и у острова Русский.

«Приморский край имеет уникальную природу, здесь есть красивые песчаные пляжи, радоновые источники. Также у региона богатая история, много интересных легенд. То есть существует возможность создания круглогодичных курортов пляжной, развлекательной и бальнеологической направленности. Уверен, что данные площадки вызовут большой интерес у частных инвесторов. При строительстве здесь крупных объектов, необходимо использовать комплексный подход, чтобы места притяжения и места размещения были связаны между собой, имели единый архитектурный стиль, а туристы могли комфортно перемещаться между ними как на личном, так и на общественном транспорте. Создание туристических объектов также будет стимулировать развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры края», — рассказал Сергей Суханов.

Губернатор Приморья отметил, что на указанных территориях уже подготовлены участки для размещения туристических объектов.

«Мы рассмотрели остров Русский, как якорную точку, интересную и инвесторам, чтобы строить там гостиницы и яхт-клубы, и гостям и жителям Приморского края в качестве туристско-рекреационного объекта. Безусловно, здесь должны быть созданы хорошие гостиницы, удобные пляжи, дороги. Это большая работа, но „Корпорация Туризм.РФ“ и Министерство развития Дальнего Востока будут помогать в этом вопросе. Я думаю, что те порядки, которые сегодня есть и утверждены Правительством РФ, существенным образом повлияют на создание новых туристических объектов за счет внесения части платежей со стороны государства в инженерную инфраструктуру, в начальный капитал, чтобы стартовать», — сказал Олег Кожемяко.

Алексей Чекунков заявил, что сегодня Приморье является безусловным лидером среди популярных туристических дальневосточных направлений — как по количеству туристов, так и по инвестиционной ответственности.

«В регионе реализуется более половины из 208 инвестиционных проектов, получивших статус резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, направленных на создание туристской инфраструктуры и сервисов. Необходимо связывать разрозненные туристические магниты комплексными, пакетными программами, что позволит, с одной стороны, построить эффективную логистику и снизить стоимость туров, с другой — привлечет на Дальний Восток больше путешественников», — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Все стороны договорились о дальнейшем взаимодействии — специалисты будут обсуждать каждый проект отдельно, предоставлять меры поддержки и реализовывать новые турпроекты.

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