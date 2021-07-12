За последние два года более 1000 приморцев бесплатно зарегистрировали бизнес

«С начала работы услуги упрощенной регистрации за полтора года к нам обратились 1052 человека, из них 681 — из представительств центра по краю: Арсеньева, Находки, Уссурийска, Большого Камня и Дальнегорска. Главное преимущество услуги — в том, что предприниматель не несет расходов на госпошлины за регистрацию ИП или ООО, а также расходов на открытие счета и генерации мобильной электронной подписи. Стоит добавить, что услугой бесплатного открытия счета уже воспользовались 812 предпринимателей», — рассказал гендиректор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.