Проектирование туризма в Приморье

По мнению руководителя профильного ведомства, при строительстве на острове Русский крупных объектов необходимо использовать комплексный подход. Он предполагает связь мест притяжения и мест размещения — они должны иметь единый архитектурный стиль и выстроенную сеть сообщения, чтобы туристы могли комфортно перемещаться между ними как на личном, так и на общественном транспорте. Создание туристических объектов также будет стимулировать развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры края.