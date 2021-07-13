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Posted 13 июля 2021, 00:55

Published 13 июля 2021, 00:55

Modified 20 августа, 11:09

Updated 20 августа, 11:09

Проектирование туризма в Приморье

Проектирование туризма в Приморье

13 июля 2021, 00:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Туризм
Развитие туристической инфраструктуры Приморья рассмотрели на совещании глава региона Олег Кожемяко, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и гендиректор «Корпорации Туризма.РФ» Сергей Суханов.

Главная тема диалога — возможности для развития наиболее перспективных инвестиционных площадок и основных мест притяжения для гостей региона.

По мнению главы «Корпорации Туризма. РФ», наиболее перспективными для развития туристической инфраструктуры являются Лазовский округ, Партизанский и Хасанский районы. При этом очень важно рассматривать территории в тесной связке с Находкой. Отметил гендиректор корпорации и большой потенциал острова Русский. Здесь, по мнению Сергея Суханова, уже есть перспективные проекты: создан океанариум и развивается студенческий кампус.

«Приморский край имеет уникальную природу, здесь есть красивые песчаные пляжи, радоновые источники. Также у региона богатая история, много интересных легенд. То есть существует возможность создания круглогодичных курортов пляжной, развлекательной и бальнеологической направленности. Уверен, что данные площадки вызовут большой интерес у частных инвесторов», — говорит Сергей Суханов.

По мнению руководителя профильного ведомства, при строительстве на острове Русский крупных объектов необходимо использовать комплексный подход. Он предполагает связь мест притяжения и мест размещения — они должны иметь единый архитектурный стиль и выстроенную сеть сообщения, чтобы туристы могли комфортно перемещаться между ними как на личном, так и на общественном транспорте. Создание туристических объектов также будет стимулировать развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры края.

Как добавил глава региона Олег Кожемяко, на данных территориях уже сформированы земельные участки под размещение объектов туристической инфраструктуры.

«Мы рассмотрели остров Русский как якорную точку, интересную и инвесторам, чтобы строить там гостиницы и яхт-клубы, и гостям и жителям Приморского края в качестве туристско-рекреационного объекта. Безусловно, здесь должны быть созданы хорошие гостиницы, удобные пляжи, дороги. Это большая работа, но „Корпорация Туризм.РФ“ и Министерство развития Дальнего Востока будут помогать в этом вопросе», — подчеркнул губернатор.

По словам главы Минвостокразвития, в Приморье реализуется более половины из 208 инвестиционных проектов, получивших статус резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, направленных на создание туристской инфраструктуры и сервисов.

«Корпорация Туризм.РФ» и Приморский край договорились о дальнейшем взаимодействии по развитию туристических территорий региона.

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