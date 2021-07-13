В Приморье началась подготовка к зиме

«Параллельно ремонтируются подъезды, кровли, фасады. На сегодняшний день те или иные профилактические ремонты проведены в более 3 тысячах из почти 12 тысяч жилых домов края. Основной объем этих работ находится в зоне ответственности управляющих компаний и ТСЖ», — рассказали в ведомстве.