Часть затрат вернут. Но только на карту «Мир»

Posted 15 июля 2021, 04:37
Published 15 июля 2021, 04:37
Modified 20 августа, 11:12
Updated 20 августа, 11:12
На самые часто задаваемые вопросы о правилах участия в программе поддержки поездок в детские лагеря отдыха ответила начальник отдела воспитания и дополнительного образования регионального министерства образования Наталья Гришина.
– Как работает программа?
– Все просто: родители, купившие путевку в детские лагеря отдыха, получают возврат в размере до 50 % суммы, но не более 20 тысяч рублей. Сумму вернут на банковскую карту «Мир» - ту, с которой оплачивалась путевка в течение пяти рабочих дней. Компенсацию можно получить при условии: карта платежной системы «Мир» должна быть зарегистрирована в программе лояльности на официальном сайте.
– Есть ли ограничения по возрасту и числу детей?
– Социальная поддержка рассчитана на детей с 6-ти до 17 лет, компенсацию можно получать за каждого ребенка, отправленного в лагерь на отдых.
– Сколько раз можно вернуть деньги за путевку?
– Количество смен не ограничено. Родители могут приобрести несколько путевок, например, на лето, на осенние каникулы, а также в лагеря, действующие весь год, и получить компенсацию в размере 50% за каждую покупку.
– Какие детские лагеря уже участвуют в программе?
– В программе участвуют уже 20 организаций края: загородные лагеря, центры, базы и комплексы с круглосуточным пребыванием детей. Весь перечень участников и предложений размещен на сайте программы – мирпутешествий.рф, а также на официальной странице минобразования Приморья в разделе «Организация отдыха и оздоровления детей».
– Можно ли компенсировать расходы на путевку, купленную до начала действия программы?
– Это возможно для тех, кто приобрел путевку покупку с 1 января по 24 мая 2021 года. Заявления принимают с 15 июня. Для справки: с начала года по 24 мая было продано 1607 путевок на сумму более 76,8 миллиона рублей.
Возврат за путевки, приобретенные до 25 мая, осуществляется через портал Госуслуги.
– С какой суммы положен возврат денег, потраченных на путевку?
– В расчет берется сумма транзакции, которая прошла по карте «Мир» на сайте лагеря-участника программы. Например, путевка стоит 20 тысяч, но вы оплатили безналичным платежом 10 тысяч, и вам вернут половину именно от этой суммы - 5 тысяч рублей.
– Если ребенка заберут до окончания смены и родителям вернут деньги за «недогулянные» дни отдыха, как тогда будет начисляться возврат средств?
– В таком случае сумма возврата будет автоматически скорректирована. То есть, если путевка стоит 20 тысяч рублей, а туроператор или лагерь вернул 5 тысяч, то часть компенсации – 50 % от 5 тысяч, а это 2,5 тысяч рублей, автоматически будет возвращена в госбюджет.
– Насколько программа популярна в Приморье?
– Очень. Только за первый месяц летней оздоровительной кампании было реализовано свыше 500 путевок.
– Можно ли получить компенсацию на карты других платежных систем?
– Нет.
– Что делать если деньги не поступили на карту?
– Нужно проверить информацию о начислении возврата в личном кабинете на сайте privetmir.ru, в мобильном приложении «Привет, Мир!» или в истории покупок в интернет-банкинге. Если с момента покупки прошло свыше пяти рабочих дней, следует обратиться в службу поддержки по телефону: 8-800-100-54-64, или электронной почте: info@nspk.ru.
– Можно ли сдать уже купленную путевку и приобрести ее же, но уже с кэшбэком?
– Стоит сначала убедиться, что выбранный вами лагерь принимает участие в этой программе. Лучше не рисковать и приобрести с кэшбэком новую путевку – например, на следующую смену или в другой лагерь или заранее проверить есть ли ваш лагерь среди участников программы.
– Куда обращаться с вопросами о программе?
– Задать вопросы о программе родители могут на сайте мирпутешествий.рф, по телефону федеральной «горячей линии»: 8 (800) 200-34-11 (#1), и «горячей линии» минобразования Приморья: 8 (902) 524-63-53.
Также напомним, что подобные меры поддержки происходят благодаря реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы