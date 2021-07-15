Часть затрат вернут. Но только на карту «Мир»

– Все просто: родители, купившие путевку в детские лагеря отдыха, получают возврат в размере до 50 % суммы, но не более 20 тысяч рублей. Сумму вернут на банковскую карту «Мир» - ту, с которой оплачивалась путевка в течение пяти рабочих дней. Компенсацию можно получить при условии: карта платежной системы «Мир» должна быть зарегистрирована в программе лояльности на официальном сайте.