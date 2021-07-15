Хочешь показать свое благосостояние — разжигай костер из фанеры

— Кроме того, в последнее время жилье массово стало строиться лишь в крупных городах, это тренд для всей страны. В Приморье динамично застраивается только Владивосток, а Уссурийск, Артем, Находка — по минимуму. Ну, а, к примеру, в Дальнегорске, Спасске-Дальнем, сельских поселениях количество вводимых строителями жилых новостроек стремится к нулю. Поскольку банки, выделяя кредитные средства на реализацию жилищного проекта, оценивают, прежде всего, его рентабельность. Если застройщик укладывается по себестоимости, условно говоря, в 70 тысяч рублей за кв. метр, а продает его за 120 тысяч рублей, то банк считает, что рентабельность довольно хорошая, проект имеет запас финансовой прочности. Случись какие-то неприятности, то хватит денег покрыть убытки. А если, к примеру, для Уссурийска, строительство дома обходится в те же 70 тысяч за «квадрат», а продажа застройщиком декларируется в 90 тысяч рублей — поскольку в Уссурийске нереально продать дороже, — то рассчитывать на одобрение кредитным учреждением финансирование проекта не стоит. Это послужило причиной того, что по всей стране строительство в небольших городах сильно замедлилось, а в малых — вообще прекратилось, — поясняет председатель совета АСО «Альянс строителей Приморья».