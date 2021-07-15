Секреты любви от инсайдеров

«Основа любого государства — семья. Основа любой семьи — её ценности и традиции. Женщина — хранительница очага, и это не громкие слова. Наша семья, как и многие другие семьи, пережила очень много бед, болезней, безденежья. Многое было, много было и хорошего. Самое главное — терпение и мудрость женщины. От неё нужно доверие, принятие и благодарность. От мужчины к женщине нужно понимание, забота и уважение. Если эти составляющие будут во взаимоотношениях, тогда семья проживёт любые штормы», — говорила в интервью местному изданию Любовь Терендина.