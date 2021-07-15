zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июля 2021, 06:59

Published 15 июля 2021, 06:59

Modified 20 августа, 11:12

Updated 20 августа, 11:12

Тысячи приморцев путешествуют по региону на самолётах и вертолётах

Тысячи приморцев путешествуют по региону на самолётах и вертолётах

15 июля 2021, 06:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Путешествие
Благодаря программе бюджетного субсидирования авиаперелётов и доступной цене билетов, внутрикраевая авиация Приморского края перевезла более 16 тысяч пассажиров в 2021 году, сообщили в правительстве региона.

В приморском минтрансе сообщили, что в настоящее время в крае действуют 13 маршрутов на авиаперевозки пассажиров. Регулярные рейсы выполняют компании «Аврора» и «Гранат» на самолётах DHC-6 и вертолёте Ми-8.

«Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморского края цена авиабилетов остается доступной для населения. А сами авиамаршруты в отдаленные районы формируются и корректируются исходя из пожеланий жителей», — рассказали специалисты краевого минтранса.

Авиамаршруты Приморья:

— Терней — Светлая — Терней;

— Терней — Амгу — Терней;

— Терней — Единка — Терней;

— Владивосток — Кавалерово — Владивосток;

— Владивосток — Терней — Владивосток;

— Владивосток — Пластун — Владивосток;

— Владивосток — Дальнегорск — Владивосток;

— Владивосток — Преображение — Владивосток;

— Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу — Единка — Усть-Соболевка — Максимовка — Амгу — Малая Кема — Терней;

— Терней — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Светлая — Единка — Самарга — Восток — Дальнереченск;

— Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу — Единка — Усть-Соболевка — Максимовка — Амгу — Малая Кема — Терней;

— Дальнегорск — Светлая-Дальнегорск;

— Владивосток — Дальнереченск — Владивосток.

Отметим, что в регионе действует государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.

Материалы по теме
В Хабаровском крае намерены создать испытательный центр беспилотной авиацииКраевая авиация Приморья может выйти на международный уровеньСанитарная авиация приходила на помощь приморцам уже 80 раз
#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Путешествие#Авиакомпании#Самолёт#Вертолет#Авиация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика