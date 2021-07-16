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Posted 16 июля 2021, 04:53

Published 16 июля 2021, 04:53

Modified 20 августа, 11:13

Updated 20 августа, 11:13

Компенсации за съём жилья в Приморье получают почти 900 медработников

Компенсации за съём жилья в Приморье получают почти 900 медработников

16 июля 2021, 04:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Будьте здоровы
В 2021 году 875 медицинских работников Приморья компенсировали расходы за аренду жилых помещений. Среди получателей региональной льготы — 310 врачей и почти 500 специалистов среднего звена.

В краевом минздраве отметили, что мера поддержки предоставляется врачам-специалистам и среднему медперсоналу за наем одного жилого помещения в размере фактических расходов по договору найма.

Компенсация затрат на аренду жилья для медиков — 100%, при условии, если сумма аренды не превышает 30 тысяч рублей в месяц для Владивостока и 20 тысяч рублей в месяц для других муниципалитетов Приморья.

«Самое большое количество получателей — в крупных краевых медучреждениях: на владивостокской станции скорой помощи — 58 человек, во владивостокской поликлинике № 6 — 40 медиков. Среди медорганизаций края в лидерах — Находкинская горбольница (50 получателей), Арсеньевская горбольница (37) и Хасанская центральная районная больница (31)», — рассказали в краевом минздраве.

Кроме того, в Приморском крае реализуются еще пять мер финансовой поддержки медицинских работников.

Ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей установлены отдельно для территорий, приравненных к северным. Доплата в 3 тысячи рублей предусмотрена за каждый выявленный и подтвержденный у пациента случай онкологического заболевания на I или II стадии. Единовременные выплаты в 200-700 тысяч рублей (в зависимости от уровня образования) полагаются специалистам с высшим или средним образованием, трудоустроившимся в амбулаторно-поликлинические звено и службу скорой медицинской помощи краевых медицинских организаций. А наставники, которые помогают молодым специалистам адаптироваться в профессиональной среде, ежемесячно получают надбавку к окладу в размере 3 тысяч рублей.

«Всего на реализацию шести мер социальной поддержки медицинских работников Приморья в первом полугодии из регионального бюджета было направлено более 167,9 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в Приморье реализуется региональная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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