«ДЭК» не комментирует ситуацию с переплатами из-за отсутствия общедомовых счётчиков

«За электроэнергию и на прежнем месте жительства, где у нас была аналогичная квартира в аналогичном доме, платили немало, а на новой квартире в квитанциях суммы ещё увеличились. Я стал разбираться, оказалось, причина в том, что в доме, куда мы заселились, нет рабочего общедомового прибора учёта электроэнергии. Плата за электричество для общедомового имущества начисляется по нормативу. Как объяснили в управляющей компании, из-за этого нам приходится переплачивать. Нашей семье есть, с чем сравнивать, на прежнем месте жительства у нас было ТСЖ, на доме были установлены все приборы учёта, и мы платили только за тот объем электроэнергии, который в реальности использовали. На вопрос, почему нет общедомового прибора учёта, «управляйка» кивает на энергетиков, якобы это теперь обязанность энергоснабжающей организации – ставить такие приборы», - пишет житель Владивостока, глава семьи из пяти человек Артём Филатов.