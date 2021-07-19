Кожемяко недоволен скоростью стройки в Снеговой пади

Стройка дома должна завершиться в начале осени. Его возводят по программе «Жилье для российской семьи». Четыре других объекта сданы, еще один будет закончен в ноябре. Ранее, «проблемный дом» должен был встречать жильцов в июле, но сроки сдвинули.