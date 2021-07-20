Поддержали материально

«Деньги будут направлены на содержание автодорог регионального или межмуниципального значения. А также предусмотрены дополнительные средства на предоставление субсидий Пожарскому и Ханкайскому муниципальным районам на капремонт и ремонт дорог. В Пожарском районе эти средства пойдут на дороги местного значения до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с дорогами общего пользования, а в Ханкайском — на дороги общего пользования», — отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.