Расходы на ипотеку в Приморье компенсировали более двух тысяч семей

По словам сотрудников соцзащиты, ипотечная компенсация производится в течение пяти лет. Стоит отметить, что выплата может прекратиться досрочно в том случае, если заёмщик полностью погасил кредит, просрочил платежи более чем на три месяца, написал заявление о прекращении доплат, сменил адрес регистрации/переехал из Приморья.