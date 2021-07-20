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Posted 20 июля 2021, 08:26

Published 20 июля 2021, 08:26

Modified 20 августа, 11:15

Updated 20 августа, 11:15

Расходы на ипотеку в Приморье компенсировали более двух тысяч семей

Расходы на ипотеку в Приморье компенсировали более двух тысяч семей

20 июля 2021, 08:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Недвижимость
Более двух тысяч приморских семей смогли компенсировать расходы за проценты по ипотеке. На эти цели в крае выделено около 45 миллионов рублей из регионального бюджета, сообщили в правительстве Приморья.

Специалисты отмечают, что размер компенсации равен 50% от собственных доходов гражданина по уплате процентов за ипотеку, исходя из размера процентной ставки по кредиту.

«В среднем это около пяти тысяч рублей ежемесячно», — сообщили в приморском центре социальной поддержки населения.

Получить компенсацию смогут те, кто приобрёл квартиру в новостройке. Второе условия получения льготы — сумма кредита не должна быть больше 2,5 миллионов рублей.

По словам сотрудников соцзащиты, ипотечная компенсация производится в течение пяти лет. Стоит отметить, что выплата может прекратиться досрочно в том случае, если заёмщик полностью погасил кредит, просрочил платежи более чем на три месяца, написал заявление о прекращении доплат, сменил адрес регистрации/переехал из Приморья.

Стоит отметить, что программа компенсации части процентов по ипотечным кредитам заработала в Приморье в 2012 году. Как отметила министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая, компенсация ипотечных расходов является существенной помощью для семей и стимулом к приобретению жилья в новостройках.

«Особенно это важно для молодых семей с детьми. Как правило, больше половины получателей — как раз такие семьи», — рассказала министр.

Оформить компенсацию по процентам за ипотеку можно в МФЦ.

Напомним, что в регионе действует государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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