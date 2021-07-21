Posted 21 июля 2021, 02:20
Published 21 июля 2021, 02:20
Modified 20 августа, 11:16
Updated 20 августа, 11:16
Советы в интернете разнятся — от бездействия до воя и немедленного похода в полицию. «Золотой Рог» подготовил инструкцию для невнимательных приморцев — что делать, если потерялся паспорт.
Сначала стоит самостоятельно поискать паспорт везде, где он мог остаться. Обычно люди пренебрегают этим шагом, а уже после обращения в правоохранительные органы находят пропажу. Особенно тщательно следует осмотреть карманы, сумки, кошельки и всю одежду — в общем, все, что носили в течение минимум недели.
Стоит также спросить у родных и знакомых, может быть, кто-то видел документ или перекладывал его в другое место. Если ничего не помогло, тогда стоит приступить к уличным поискам — пройтись по тем местам, где были недавно, расспросить работающих в этих местах людей. Часто бывает такое, что документ находят, и он просто ждет владельца где-нибудь на кассе магазина или в почтовом отделении.
В дальнейшем следует попробовать повторить маршруты последних дней и посетить все ранее посещенные заведения — банк, бар, почту, торговые центры и магазины. Часто бывает так, что паспорт заваливается под сидение в машине. Если поиски ни к чему не привели, следует переходить ко второму пункту инструкции.
Поиски документа не возымели должного эффекта? Тогда пора обращаться в полицию. При этом не нужно выбирать специально участок, который находится ближе к месту прописки или к месту пропажи паспорта, заявление можно написать в любом полицейском участке. Получив показания, сотрудники полиции передадут их в соответствующий отдел. С момента обращения в органы внутренних дел ваш паспорт станет недействительным. Это очень важно, так как с паспортом могут быть совершены мошеннические действия.
Часто не только в Приморье, но и по всей России происходят случаи, когда потерянные паспорта преподносят своим владельцам неприятный сюрприз в виде кредитов и займов, которые владелец паспорта не оформлял. Чтобы не стать несчастливым обладателем денежных обязательств перед микрофинансовыми кредитными организациями, следует решать вопрос с потерянным паспортом очень быстро.
При оформлении заявления в полиции важно указать, утерян был паспорт или украден. Во втором случае по факту кражи документа заведут уголовное дело, в ходе расследования которого вас признают потерпевшим и будут вызывать на дачу показаний. Обращение дежурный полицейский зарегистрирует в Книге учета сообщений о происшествиях (КУСП) и выдаст талон-уведомление, которое в дальнейшем можно использовать как доказательство утери паспорта. За утерю паспорта гражданин может быть привлечен к административной ответственности, которая подразумевает штраф от 100 до 300 рублей. Однако в большинстве случаев полицейские ограничиваются устным предупреждением.
Если паспорт безвозвратно утерян, и найти его не представляется возможным, то следует получить временное удостоверение личности. По своим характеристикам оно ничем не уступает настоящему гражданскому паспорту и помогает идентифицировать гражданина. Документ изготавливается в течение получаса, а требуется для него всего одна фотография.
Этот вариант особенно важен тем людям, кто остался без паспорта накануне поездки или путешествия. Временное удостоверение личности позволит билетам и броням гостиничных номеров не пропасть зря. Кроме того, с этим документом можно подтверждать свою личность в государственных органах и коммерческих организациях.
Восстановить безвозвратно потерянный документ можно в отделении полиции или МФЦ. Есть еще вариант провести процедуру восстановления удаленно — через кабинет на Госуслугах. В любом случае гражданину придется оплатить штраф, госпошлину, сделать фотографию и собрать необходимый пакет документов. Если восстанавливать паспорт через полицию или МФЦ, то времени на ожидание очереди подачи документов тратить не придется, в отличие от Госуслуг. При восстановлении паспорта в МФЦ есть приятный бонус — выписку из домовой книги можно заказать здесь же. Вне зависимости от выбранного способа восстановления паспорта, сроки одинаковы. При обращении в госорган по месту регистрации срок восстановления документа составит 10 дней, в остальных случаях — до 30 суток.
Этап важный, но, как правило, самый сложный. С первого взгляда — подготовка документов и оплата пошлины. Как это сделать?
Государственная пошлина за замену паспорта в случае его утери составляет 1500 рублей. Взять бланки на оплату денежного взноса в бюджет можно в отделении ФМС. Почему удобно их взять именно там — часто в них уже внесены все необходимые реквизиты, на которые требуется перечислить пошлину. Если брать квитанцию об оплате в банке, то бланк будет пустым. Однако самый удобный вариант — Госуслуги.
После оплаты нужно подготовить для подачи следующие документы:
— Талон-уведомление об утере паспорта; — Доказательство оплаты государственной пошлины и штрафа — чек; — Свидетельство о рождении, при наличии детей — также и их свидетельства о рождении;— Если вы восстанавливаете паспорт не по месту регистрации — выписку из домовой книги, которую можно заказать в любом МФЦ;— Фотографии размером 3,5×4,5 см в количестве двух штук; — Документы воинского учета для военнообязанных;— Свидетельство о регистрации или расторжении брака;— Загранпаспорт (если есть);— Копия утерянного паспорта (если есть).
Рекомендация юриста
Адвокат «Приморской краевой коллегии адвокатов» Денис Крамаров рассказал, с какими проблемами сталкиваются местные жители, которые теряют паспорта:
Если паспорт потерялся, то следует незамедлительно написать заявление в полицию, ни в коем случае не тянуть, потому что на паспорт человека мошенники очень просто могут взять кредит. Кроме того, недоброжелатели могут использовать личные данные в своих корыстных целях и таких возможностей — миллион. Человек, потерявший паспорт, может испытывать последствия от этих действий на протяжении многих лет. Самая популярная во Владивостоке схема — по утерянному паспорту мошенники могут привезти в Приморский край машину или оформить человека директором в «серой» компании. На учет по потерянному паспорту могут поставить большое количество автомобилей. Человек, восстановивший паспорт, потом начинает получать на почту «подарки» — налоги и штрафы с оформленных на него автомобилей.
Если заявление написано и в руках есть «талончик» из полиции, то со дня написания заявления все сделки, связанные с утерянным паспортом будут считаться недействительными. Если заявление не написать, то через месяц нужно будет оплатить штраф от двух-трех тысяч рублей. На украденный паспорт штрафы не начисляются, но его тоже лучше восстановить в течение месяца.
Александр ДЕДОВ