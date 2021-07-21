Покажи свой паспорт, Приморье

Доля регионального экспорта в отчетном периоде составил 2,01 миллиарда долларов, что меньше на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение показателей зафиксировано и в доле импорта — 3,4 миллиарда долларов, что на 7,8% меньше.