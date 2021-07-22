1,5 миллиона рублей потратят в Приморье на такси для инвалидов

«Если человек имеет стойкие расстройства функций самостоятельного передвижения, то заявителю следует обратиться в центр не позднее, чем за 26 часов до нужного времени, и уведомить специалиста об имеющихся ограничениях, потребности в необходимой помощи. Также, при заказе такси необходимо указать наличие багажа, в том числе технических средств реабилитации. Это могут быть трость, костыль, опоры, поручни, кресло-коляска или собака-проводник», — заключили специалисты.