«Качество услуг»: В 2021 году в Приморье заменят более 20 километров старых труб

Помимо водопровода, сотрудники водоканала отремонтируют канализационные сети регионального центра: это самотечный канализационный коллектор на полуострове Де-Фриз, напорный коллектор от насосной станции «Лазурная». Также в планах — продолжить переключение стоков на очистные сооружения, для этого начинаются работы на КНС 27 в Первомайском районе Владивостока. Оборудование на насосных станциях тоже отремонтируют.