Зарплату в 70 тысяч рублей предлагают молодым приморцам

«Ежемесячно в течение года мы дополнительно выплачиваем всем трудоустроившимся победителям 12 тысяч рублей к зарплате. А если специалисту пришлось переехать, чтобы выполнять свои обязанности, сумма увеличивается до 22 тысяч рублей», — рассказала глава ведомства Елена Томчук.