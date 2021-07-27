28 населённых пунктов Приморья подключат к газоснабжению до 2023 года

Posted 27 июля 2021, 05:25
Published 27 июля 2021, 05:25
Modified 20 августа, 11:21
Updated 20 августа, 11:21
Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что совместная с «Газпромом» по газификации уже начата. Газ проведут на территории:
— Владивостокский городской округ (пригород);
— Артемовский городской округ: Артем, Кролевцы, Заводской, Кневичи, Ясное;
— Надеждинский район: Новый, Прохладное, Шмидтовка, Зима Южная;
— городской округ Большой Камень;
— Уссурийский городской округ: Уссурийск, Воздвиженка, Новоникольск, Элитное, Степное, Баневурово;
— Михайловский район: Новое, Первомайское, Родниковое, Дубки;
— Октябрьский район: Галенки;
— городской округ Спасск-Дальний;
— Спасский район: Славинка, Летно-Хвалынское, Дубовское, Красный Кут.
«Газ в этих населенных пунктах подведут до границ земельного участка бесплатно, дальше по территории домовладения — за счет собственника. Однако, главам муниципалитетов совместно с региональным министерством труда и социальной политики необходимо продумать меры поддержки для слабозащищенных категорий населения», — сказал глава Приморья.
По словам специалистов, газ будет подан в первую очередь в те дома и населённые пункты, которые находятся на расстоянии не менее 200 метров от газораспределительных сетей — это 2 643 дома.
До 1 сентября специалисты должны сформировать список домовладений, которые желают подключиться к газовым сетям, чтобы до конца года началась работа по газификации.
«Много поступает вопросов от приморцев, когда придет газ. Есть поручение Президента России обеспечить бесплатное подключение, и мы совместно с Газпромом эту большую работу начинаем», — сказал Кожемяко.
В 2023 году начнётся газификация юга Приморья, но уже сейчас необходимо определить промышленные предприятия, объекты энергетики и ЖКХ, которые будут переведены на газ.
Отметим, что в Приморском крае действует государственная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020–2027 годы.