Приморские сельхозпроизводители собрали 6 тысяч тонн ранних зерновых

Posted 27 июля 2021, 07:05
Published 27 июля 2021, 07:05
Modified 20 августа, 11:21
Updated 20 августа, 11:21
В министерстве сельского хозяйства Приморья отметили, что в данный момент уже убрано 2 273 гектара ранних зерновых культур — это около 7% от общего плана.
Лидерами по сбору урожая в Приморье стали Черниговский, Спасский районы, Ханкайский, Октябрьский муниципальные округа.
«Благоприятные погодные условия позволяют аграриям активно работать в полях. На сегодняшний день собрано 4 211 тонн ячменя, овса — 827 тонн, пшеницы — 732 тонны», — рассказали специалисты минсельхоза Приморья.
Кроме того, в Октябрьском муниципальном округе, Партизанском районе и Уссурийске убрано более 180 гектаров овощей и картофеля — это почти 6,5% от запланированных площадей.
Напомним, что в регионе действует государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы.