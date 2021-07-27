В Приморье семьи с тремя детьми получили около 950 миллионов рублей

Также отметим, что выплата на третьего ребёнка введена «майским» Указом Президента РФ в 2012 году и начала действовать в 2013 году. Размер выплаты приравнивается к прожиточному минимуму на ребенка в регионе. Получать ежемесячное пособие семьи могут до трехлетнего возраста ребенка, но один раз в год ее необходимо переоформлять.