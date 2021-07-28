К социальному проекту «Доступное Приморье» присоединились новые участники

«Реализация проекта „Доступное Приморье“ позволяет обеспечить на торговой полке основные виды продуктов питания по ценам ниже среднестатистических по краю. Так, мясо птицы представлено по цене от 145 рублей за килограмм, куриное яйцо — от 65 рублей за десяток, сахар — от 56 рублей за килограмм, растительное масло — от 75 рублей за литр. Стоит отметить и снижение цен на „борщевой“ набор в связи с появлением нового урожая приморских овощей: картофель реализуется по цене от 45 рублей за килограмм, капуста — от 47 рублей, морковь — от 55 рублей, свекла — от 65 рублей, лук репчатый — от 50 рублей за килограмм», — сообщили в министерстве.