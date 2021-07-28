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Posted 28 июля 2021, 06:22

Published 28 июля 2021, 06:22

Modified 20 августа, 11:22

Updated 20 августа, 11:22

В некоторых районах Приморья введен особый противопожарный режим

В некоторых районах Приморья введен особый противопожарный режим

28 июля 2021, 06:22
Фото: Антон Засимов. Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пожар
В ряде районов Приморского края действует особый противопожарный режим. Для приморцев введен ряд запретов.

На территориях Яковлевского, Пожарского, Партизанского, Ольгинского, Красноармейского, Кировского, Кавалеровского, Дальнереченского муниципальных районов, Чугуевского, Тернейского и Анучинского муниципальных округов, а также Дальнегорского городского округа с 27 июля введен особый противопожарный режим.

Руководителям этих муниципалитетов предписано усилить противопожарные меры.

В министерстве разъяснили, что пока что гражданам, запрещено находиться в лесах, разжигать костры, жечь мусор и проводить любые другие огнеопасные работы в перечисленных в распоряжении местах. Также необходимо очистить территории районов, если это все еще не сделано, от горючего мусора и материалов. У домов и прочих зданий, расположенных на границе с лесом предусмотреть запас воды для пожаротушения. Привести в порядок противопожарные минерализованные полосы.

Сотрудники ГУ МЧС отправятся с подворовым обходом к гражданам, чтобы напомнить им о необходимости соблюдать противопожарные меры. Региональная полиция будет еще бдительнее охранять общественный порядок и объекты по обеспечению жизнедеятельности граждан.

В Кавалеровском районе и Тернейском округе все еще бушуют лесные пожары. Их вызвали сухие грозы. В тушении пожаров задействованы 200 пожарных, однако жаркая, засушливая погода и ландшафт не способствуют скорому решению проблемы.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

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#Общество#Приморье#Новости#Пожар#Запрет
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