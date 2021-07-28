В некоторых районах Приморья введен особый противопожарный режим

В министерстве разъяснили, что пока что гражданам, запрещено находиться в лесах, разжигать костры, жечь мусор и проводить любые другие огнеопасные работы в перечисленных в распоряжении местах. Также необходимо очистить территории районов, если это все еще не сделано, от горючего мусора и материалов. У домов и прочих зданий, расположенных на границе с лесом предусмотреть запас воды для пожаротушения. Привести в порядок противопожарные минерализованные полосы.