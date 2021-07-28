zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июля 2021, 08:15

Published 28 июля 2021, 08:15

Modified 20 августа, 11:22

Updated 20 августа, 11:22

В школах хотят ввести единый тариф на интернет

В школах хотят ввести единый тариф на интернет

28 июля 2021, 08:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Наука и образование
Глава образовательного центра для одаренных детей «Сириус», сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева предложила провести зафиксировать единый тариф на оплату услуг интернет-провайдеров для школ. Соответствующие рекомендации она направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Елена Шмелева предлагает сначала провести мониторинг стоимости услуг провайдеров для школ и выяснить причины превышения цен. После чего нужно будет определить единый фиксированный тариф оплаты интернет-доступа для общеобразовательных учреждений.

Кроме того, Елена Шмелева уверена, что и стандарты качества услуг провайдеров для школ должны быть едины по всей стране.

В сентябре 2020 года народный фронт проводил мониторинг качества интернет-услуг почти в 2,7 тыс. образовательных учреждений из 73 регионов. Оказалось, что 22% школ платят за интернет вдвое больше средней цены по России, а 6% — расходуют втрое больше средств.

По словам руководителя образовательного центра для одаренных детей «Сириус», около трети образовательных организаций, реализующих программы основного и среднего общего образования, находятся в неравном положении по отношению к другим подобным организациям. Такое положение дел вызвано тем, что они вынуждены тратить больше на оплату услуг по обеспечению доступа к сети Интернет при отсутствии прямой зависимости между стоимостью услуг и скоростью.

Елена Шмелева считает, что у всех детей должен быть равный доступ к культурному и социальному капиталу, а такая ситуация не позволяет полностью раскрыть потенциал ребенка.

После совместного мониторинга ФАС и Минцифры стоимости интернета для общеобразовательных организаци, обнаружились расхождения в цене на услуги по подключению в рамках местных и госконтрактов.

«Стоимость передачи данных по контрактам субъектов РФ значительно выше стоимости аналогичных услуг, оплачиваемых в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», —подвели итоги проверки в Минцифры.

В Госдуме считают, что введение единого интернет-тарифа для всех школ возможно.

Кстати, работа по подключению образовательных учреждений к высокоскоростному интернету в Приморье продолжается с 2019 года.

Специалисты краевого минсвязи рассказали, что в 2019 году по региональному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» высокоскоростной интернет получили 82 приморские школы, в 2020 году линии ВОЛС были проведены до 119 образовательных организаций края. В этом году число школ и колледжей, участвующих в проекте, выросло более чем в два раза – до 308. Их цифровизация должна завершиться до 30 сентября.

Материалы по теме
Во Владивостоке «Ростелеком» бесплатно разогнал интернет до 250 Мбит/сБез СМС и регистрации: Как заработать в интернете без вложенийСкоростным интернетом от «Ростелекома» пользуются более 24 тысяч жителей Владивостока
#Общество#Наука и образование#Новости#Цены#Интернет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика