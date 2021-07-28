В школах хотят ввести единый тариф на интернет

Posted 28 июля 2021, 08:15
Published 28 июля 2021, 08:15
Modified 20 августа, 11:22
Updated 20 августа, 11:22
Елена Шмелева предлагает сначала провести мониторинг стоимости услуг провайдеров для школ и выяснить причины превышения цен. После чего нужно будет определить единый фиксированный тариф оплаты интернет-доступа для общеобразовательных учреждений.
Кроме того, Елена Шмелева уверена, что и стандарты качества услуг провайдеров для школ должны быть едины по всей стране.
В сентябре 2020 года народный фронт проводил мониторинг качества интернет-услуг почти в 2,7 тыс. образовательных учреждений из 73 регионов. Оказалось, что 22% школ платят за интернет вдвое больше средней цены по России, а 6% — расходуют втрое больше средств.
По словам руководителя образовательного центра для одаренных детей «Сириус», около трети образовательных организаций, реализующих программы основного и среднего общего образования, находятся в неравном положении по отношению к другим подобным организациям. Такое положение дел вызвано тем, что они вынуждены тратить больше на оплату услуг по обеспечению доступа к сети Интернет при отсутствии прямой зависимости между стоимостью услуг и скоростью.
Елена Шмелева считает, что у всех детей должен быть равный доступ к культурному и социальному капиталу, а такая ситуация не позволяет полностью раскрыть потенциал ребенка.
После совместного мониторинга ФАС и Минцифры стоимости интернета для общеобразовательных организаци, обнаружились расхождения в цене на услуги по подключению в рамках местных и госконтрактов.
«Стоимость передачи данных по контрактам субъектов РФ значительно выше стоимости аналогичных услуг, оплачиваемых в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», —подвели итоги проверки в Минцифры.
В Госдуме считают, что введение единого интернет-тарифа для всех школ возможно.
Кстати, работа по подключению образовательных учреждений к высокоскоростному интернету в Приморье продолжается с 2019 года.
Специалисты краевого минсвязи рассказали, что в 2019 году по региональному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» высокоскоростной интернет получили 82 приморские школы, в 2020 году линии ВОЛС были проведены до 119 образовательных организаций края. В этом году число школ и колледжей, участвующих в проекте, выросло более чем в два раза – до 308. Их цифровизация должна завершиться до 30 сентября.