Инвесторам упростили механизм финансирования долгостроев в Приморье

«В Приморье отмечена положительная практика применения положений статьи 14 краевого закона 90-КЗ, в частности в отношении проблемного объекта на Выгонной, 7, в Уссурийске. Дом в 2020 году удалось успешно достроить за счет внебюджетных средств. Однако до настоящего времени квартиры участникам строительства не переданы: необходимо погасить текущие платежи, связанные с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения конкурсному управляющему и прочие. Общая сумма составляет около 1 миллиона рублей. До внесения изменений в статью закона никто не мог понести данные расходы по причине недостатка имущества у должников и отсутствия финансирования указанных расходов со стороны федерального фонда. Даже инвестор не мог перевести деньги в краевой фонд на эти цели, так как имел право финансировать исключительно строительство. Теперь такое право у него есть — оказать фонду безвозмездную финансовую помощь», — рассказал директор УНО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края» Александр Подольский.