Пользы ради

Благодаря открытию предприятия, в Приморье появились сотни новых рабочих мест, во время развития производства стало расти количество субподрядчиков и налогов, которые предприниматели платят в бюджет региона. Эти деньги потом идут на строительство, ремонт и благоустройство объектов краевой инфраструктуры. В компании работают более 400 человек, которые обслуживают около 90 грузовых и 300 легковых автомобилей в день. С «Янковским» сотрудничают компании международного уровня, крупнейшие федеральные и региональные розничные сети, локальные производственные и торговые фирмы, среди которых Royal Canin, Kari, «Эльдорадо», DNS, «Самбери» и Samsung.