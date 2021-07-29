Приморские чиновники освоят навыки «Цифровой экономики»

«В июле на обучение были направлены 103 человека, которые смогут повысить свои знания в таких областях, как цифровая трансформация, сквозные технологии, работа с данными и ИТ-инфраструктура. После прохождения обучения и успешной сдачи итоговых испытаний им будет выдано удостоверение о повышении квалификации», — рассказали специалисты министерства.