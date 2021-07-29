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Posted 29 июля 2021, 08:19

Published 29 июля 2021, 08:19

Modified 20 августа, 11:23

Updated 20 августа, 11:23

В крупных городах Приморского края появятся фермерские павильоны

В крупных городах Приморского края появятся фермерские павильоны

29 июля 2021, 08:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Производство
Покупать свежую продукцию, избегая посредников, смогут приморцы уже в ближайшем будущем — в крупных городах региона появятся фермерские павильоны. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в разговоре с рабочими завода «Спасскцемент» во время рабочей поездки в Спасск-Дальний.

Сотрудники предприятия во время встречи с губернатором задавали вопросы о ремонте дорог в крае, о строительстве спортивных и культурных объектов и о продовольственной безопасности.

В ответ на последнее, глава региона заявил, что в крупных городах Приморья появятся павильоны с фермерской продукцией напрямую от производителя.

«В них можно будет приобрести молочную, мясную фермерскую продукцию, овощи борщевого набора по доступным ценам. У людей будет выбор — супермаркет или киоск. Мы, в свою очередь, предусмотрим механизмы поддержки сельхозпроизводителей, например, будем выдавать земельные участки под павильоны на льготных условиях», — рассказал Олег Кожемяко.

Кроме того, в «продовольственной части» звучали вопросы о росте цен на горбушу. Работники предприятия отметили, что на Камчатке рыбу можно купить за 50 рублей, а в Приморье за килограмм просят минимум 250 рублей.

В ответ на это Кожемяко заявил, что после завершения путины на Камчатке горбушу можно будет купить в магазинах по доступным ценам, в рамках социальной программы «Приморская рыба».

«В Приморском крае нет таких объемов вылова, как на Камчатке, поэтому они определяют стоимость горбуши. Нужно дождаться окончания путины, в середине августа сформируется цена. По программе „Приморская рыба“ она будет стоить около 190 рублей за килограмм», — сказал губернатор.

Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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