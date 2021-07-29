В крупных городах Приморского края появятся фермерские павильоны

«В них можно будет приобрести молочную, мясную фермерскую продукцию, овощи борщевого набора по доступным ценам. У людей будет выбор — супермаркет или киоск. Мы, в свою очередь, предусмотрим механизмы поддержки сельхозпроизводителей, например, будем выдавать земельные участки под павильоны на льготных условиях», — рассказал Олег Кожемяко.