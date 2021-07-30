Как работает туристический кэшбэк на путёвки в Приморье

Posted 30 июля 2021, 06:41
Published 30 июля 2021, 06:41
Modified 20 августа, 11:25
Updated 20 августа, 11:25
— Расскажите подробнее о программе кэшбэка. Как работает эта система?
— Механизм достаточно простой. Родители решают отравить ребенка в детский лагерь на одну из летних смен и покупают путевку. В течение пяти дней им на карту «МИР» возвращается половина стоимости купленной путевки, но не более 20 тысяч рублей. Компенсация поступает из средств федерального бюджета.
— Кто может воспользоваться кэшбэком и что для этого нужно?
— Любая приморская семья. Единственное требование — у родителей обязательно должна быть карта «МИР», которую необходимо зарегистрировать в специальной программе лояльности на сайте. Кэшбэк не начисляется на карты других платежных систем — Visa, Mastercard, Maestro.
— Существуют ли ограничения по возрасту или числу детей, которые могут отдохнуть по программе кэшбэка?
— Родители детей с шести до семнадцати лет, посещающих детские лагеря, имеют право вернуть половину стоимости путевки. Что касается количества детей, то мы этот аспект не ограничиваем. Если в семье двое детей, то можно отправить в лагерь двоих и получить компенсацию за каждого ребенка.
Стоит отметить, что мы не ограничиваем количество смен. Если родители хотят чтобы ребенок летом хорошо отдохнул и взять ему несколько путевок, то это никоим образом не возбраняется. Простой пример — родители покупают путевку на лето, на осень и в круглогодичный лагерь. С каждой из трех путевок они получат компенсацию стоимости.
— Имеет ли значение, в какой лагерь поедет ребёнок?
— В Приморье программа объединила двадцать организаций, среди которых загородные лагеря, центры, базы и комплексы с круглосуточным пребыванием детей. Чтобы ознакомиться с полным списком мест, родителям следует зайти на ресурс — мирпутешествий.рф или официальный сайт министерства образования Приморского края в раздел «Организация отдыха и оздоровления детей».
— Что делать тем, кто купил путевку до начала действия программы? Смогут ли граждане компенсировать расходы?
— Мы ведем эту работу и продумываем механизм по возврату денег за детские путевки, которые были приобретены до начала действия программы. Точно могу сказать, что на компенсацию могут рассчитывать приморцы, которые купили своим детям путевку в 2021 году. С 15 июня мы принимаем заявления на возврат денег за эти путевки. Нам известно, что с начала года и по 24 мая в регионе было продано 1607 путевок на сумму более 76,8 миллиона рублей. Все эти люди могут рассчитывать на компенсацию. Заявление на возврат можно оформить через портал Госуслуги.
— Расскажите пожалуйста, как именно высчитывается сумма кэшбэка?
— Возврат начисляется на сумму, которую родители потратили на покупку путевки картой «МИР» на сайте лагеря, который является партнером программы. Поэтому родителям следует оплачивать всю стоимость путевки одним безналичным платежом, потому что если какая-то часть будет оплачена наличными, за неё не начислят кэшбэк.
— Что произойдёт с кэшбэком, если ребенок уедет из лагеря до конца смены, а родители сделают возврат средств?
— В случае частичного возврата сумма начисленного кэшбэка будет автоматически удержана пропорционально сумме возврата. То есть, если сумма путевки 20 тысяч рублей, а туроператор или лагерь ее пересчитал и должен вернуть пять тысяч, то часть кэшбэка в размере 2,5 тысяч рублей — это 50% от 5 тысяч — автоматически будет возвращена в госбюджет.
— Как вы считаете, программа доступных детских путёвок популярна в Приморье?
— Не то слово, только за первый месяц лета, через программу прошли около пятисот путевок. Люди видят этот инструмент, а что самое приятное — он позволяет им выбирать детские оздоровительные организации, уровень которых выше возможностей семейного бюджета.
— А бывает, что кэшбэк не пришёл? Что делать в таком случае?
— Если человеку не пришел кэшбэк, ему следует проверить информацию на сайте privetmir.ru, или в мобильном приложении «Привет, Мир!».
Если с момента покупки прошло более пяти дней, нужно обратиться в службу поддержки по телефону: 8(800)-100-54-64, или электронной почте: info@nspk.ru.
— Могут ли люди сдать уже купленную путёвку и купить её снова с кэшбэком?
— Нет гарантии, что именно ваш лагерь принимает участие в программе кэшбэка, так как участие добровольное. Лучше не рисковать и приобрести с кэшбэком новую путевку — например, на следующую смену, или в другой лагерь или заранее проверить есть ли ваш лагерь среди участников программы.
Вопросы о программе и кэшбэке родители могут задать по телефону «горячей линии»: 8 (800) 200-34-11.
Есть также «горячая линия» министерства образования Приморского края где также можно получить консультацию — 8 (902) 524-63-53.
Отметим, в Приморье успешно реализуются государственные программы: «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы, а также «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.