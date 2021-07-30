Как работает туристический кэшбэк на путёвки в Приморье

— Мы ведем эту работу и продумываем механизм по возврату денег за детские путевки, которые были приобретены до начала действия программы. Точно могу сказать, что на компенсацию могут рассчитывать приморцы, которые купили своим детям путевку в 2021 году. С 15 июня мы принимаем заявления на возврат денег за эти путевки. Нам известно, что с начала года и по 24 мая в регионе было продано 1607 путевок на сумму более 76,8 миллиона рублей. Все эти люди могут рассчитывать на компенсацию. Заявление на возврат можно оформить через портал Госуслуги.