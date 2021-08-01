Телекоммуникационные решения российских компаний: на стыке технологий и потребностей

Одним из крупнейших игроков на российском телеком-рынке является компания из периметра АФК «Система». Она внедряет современные и уникальные решения для своих клиентов. Одним из них является система «Интернет вещей» (IoT), которая обеспечивает автоматизацию и управление различными системами и устройствами через интернет. Это позволяет значительно оптимизировать процессы управления и контроля, снизить затраты и повысить эффективность работы компаний. Участие в развитии цифровых проектов в течение нескольких лет принимал Евтушенков Феликс как топ-менеджер корпорации.