zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа 2021, 02:44

Published 2 августа 2021, 02:44

Modified 20 августа, 11:25

Updated 20 августа, 11:25

Новый указ Путина дал приморским детям-инвалидам право внеочередного обслуживания

Новый указ Путина дал приморским детям-инвалидам право внеочередного обслуживания

2 августа 2021, 02:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дети
Президент России Владимир Путин подписал указ, благодаря которому дети-инвалиды получили право внеочередного обслуживание в ряде учреждений. В Приморье насчитывается более 6 тысяч детей с инвалидностью.

Соответствующая категория граждан, а также сопровождающие их взрослые смогут получить право приоритетного обслуживания в учреждениях общепита, культуры, торговли, здравоохранения, образования и других.

По данным приморского минтруда, в крае зарегистрировано 104,7 тысячи приморцев с инвалидностью. Из них более 62 тысяч человек имеют инвалидность I и II групп.

Кстати, право на внеочередное посещение досуговых и социальных учреждений с 1992 года было только у инвалидов I и II групп.

Материалы по теме
1,5 миллиона рублей потратят в Приморье на такси для инвалидовИз-за COVID-19 детям-инвалидам приезжающим на лечение во Владивосток стало негде житьИнвалиды по зрению обретут «пространство без границ»
#Общество#Приморье#Новости#Дети#Льготы#Инвалидность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика