Новый указ Путина дал приморским детям-инвалидам право внеочередного обслуживания

Posted 2 августа 2021, 02:44
Published 2 августа 2021, 02:44
Modified 20 августа, 11:25
Updated 20 августа, 11:25
Соответствующая категория граждан, а также сопровождающие их взрослые смогут получить право приоритетного обслуживания в учреждениях общепита, культуры, торговли, здравоохранения, образования и других.
По данным приморского минтруда, в крае зарегистрировано 104,7 тысячи приморцев с инвалидностью. Из них более 62 тысяч человек имеют инвалидность I и II групп.
Кстати, право на внеочередное посещение досуговых и социальных учреждений с 1992 года было только у инвалидов I и II групп.